Pognano cede il carrello porta cemento | grave un operaio di 57 anni
Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi all’interno di un’azienda situata sulla strada Provinciale Francesca a Pognano, in provincia di Bergamo. Un operaio di 57 anni è stato coinvolto quando un carrello porta cemento si è improvvisamente rotto, causando il suo ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni considerate gravi.
Pognano (Bergamo), 22 maggio 2026 – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio all’interno della Isocell, situata sulla strada Provinciale Francesca, a Pognano nella Bergmasca. All’interno dell’azienda, che si occupa della realizzazione di grandi opere (logistica 4.0, insediamenti produttivi, tunnel, arene ed impianti sportivi), per cause ancora da accertare ha ceduto un carrello porta cemento. I soccorsi immediati. Nel crollo è rimasto schiacciato un operaio di 57 anni. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i soccorsi sono intervenuti con un’automedica e un’ambulanza. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e poi è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con traumi multipli a schiena, addome e ad un arto inferiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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