Pognano cede il carrello porta cemento | grave un operaio di 57 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi all’interno di un’azienda situata sulla strada Provinciale Francesca a Pognano, in provincia di Bergamo. Un operaio di 57 anni è stato coinvolto quando un carrello porta cemento si è improvvisamente rotto, causando il suo ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni considerate gravi.

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