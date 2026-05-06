Il montepremi del Giro d’Italia 2026 si mantiene stabile rispetto all’edizione precedente, raggiungendo i 1,6 milioni di euro. Rispetto ad altri grandi eventi ciclistici come il Tour de France e la Vuelta, questa cifra rappresenta una cifra consolidata nel settore. La distribuzione del premio complessivo rimane invariata, senza variazioni rispetto all’anno precedente. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alle somme destinate ai partecipanti o alle tappe del percorso.

Il montepremi del Giro d’Italia 2026 rimane sostanzialmente invariato rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà all’ormai consueto 1,6 milioni di euro. I ciclisti che prenderanno parte alla Corsa Rosa si daranno battaglia per i traguardi più ragguardevoli, che comporteranno naturalmente anche gli assegni più generosi, come ad esempio i 265.000 euro che verranno garantiti a chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine sul gradino più alto del podio il prossimo 1° giugno a Roma. La corsa a tappe di tre settimane nel Bel Paese ricopre sempre un ruolo di grande prestigio nel calendario internazionale, ma è ormai ben lontana a livello agonistico dal Tour de France e anche le cifre che circolano in terra transalpina sono inevitabilmente maggiori.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: il montepremi a confronto con Tour de France e Vuelta. Le cifre a confronto

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