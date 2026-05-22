Al 13 febbraio, in Puglia, meno di un terzo dei cantieri finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza risultava completato, con una percentuale del 29,6%. La data di fine giugno si avvicina e molti lavori non sono ancora terminati. La situazione si distingue rispetto ad altre regioni, dove i progressi sono più avanzati. La percentuale di cantieri chiusi è stata comunicata ufficialmente, evidenziando i ritardi rispetto alle scadenze previste.

Al 13 febbraio scorso, in Puglia soltanto il 29,6% dei cantieri Pnrr risultava completato. Meno di un terzo, con la scadenza di fine giugno che ormai incombe. Riuscire a portare a termine il Piano europeo nei tempi fissati è ormai una chimera, sarebbe necessaria una improvvisa accelerazione che è difficile solo immaginare. Anche dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, la Puglia è attardata rispetto al cronoprogramma: i pagamenti già effettuati rappresentano il 36,9% del totale. A lanciare l'allarme è la Corte dei Conti, la sezione delle autonomie, infatti, ha approvato il referto sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con risorse Pnrr e Pnc, affidati agli enti territoriali quali soggetti attuatori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pnrr, la Puglia è attardata: completato soltanto il 29,6% dei cantieri

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