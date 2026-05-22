Playout Eccellenza disposto il divieto di trasferta per i tifosi ugentini

Da lecceprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita di domenica 24 maggio tra la squadra locale e quella ugentina, le autorità sportive hanno disposto il divieto di trasferta per i tifosi provenienti da Ugento. La decisione riguarda la trasferta in occasione del match valido per il playout del campionato nazionale di Eccellenza pugliese. La misura è stata adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza durante l’incontro. La partita si svolgerà sul campo della squadra di casa, senza la presenza dei sostenitori ospiti.

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NOVOLI – Trasferta vietata ai tifosi ugentini in occasione dell’incontro di calcio col Novoli di domenica 24 maggio, valevole per il playout del campionato nazionale di Eccellenza pugliese. La decisione è arrivata in queste ore, perché le istituzioni territoriali hanno ravvisato il concreto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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