Playout Eccellenza disposto il divieto di trasferta per i tifosi ugentini

In vista della partita di domenica 24 maggio tra la squadra locale e quella ugentina, le autorità sportive hanno disposto il divieto di trasferta per i tifosi provenienti da Ugento. La decisione riguarda la trasferta in occasione del match valido per il playout del campionato nazionale di Eccellenza pugliese. La misura è stata adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza durante l’incontro. La partita si svolgerà sul campo della squadra di casa, senza la presenza dei sostenitori ospiti.

NOVOLI – Trasferta vietata ai tifosi ugentini in occasione dell’incontro di calcio col Novoli di domenica 24 maggio, valevole per il playout del campionato nazionale di Eccellenza pugliese. La decisione è arrivata in queste ore, perché le istituzioni territoriali hanno ravvisato il concreto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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