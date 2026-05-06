Possibili tensioni e disordini disposto il divieto di trasferta ai tifosi ospiti

Domenica scorsa si sono verificati scontri violenti prima della partita tra le squadre di Squinzano e Leverano. Le immagini e i racconti dei disordini hanno attirato l’attenzione delle autorità, che hanno deciso di applicare un divieto di trasferta ai tifosi ospiti. La misura mira a prevenire possibili tensioni e disordini durante future occasioni sportive. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli addetti alla sicurezza pubblica e le forze dell’ordine.

MATINO – Il racconto e le immagini choc della guerriglia, prima della sfida tra Squinzano e Leverano, di domenica scorsa, sono ancora impresse nelle cronache, da non restare un tema di dibattito nelle riunioni che si occupano di ordine pubblico e sicurezza, soprattutto legati agli eventi sportivi.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Heraclea-Barletta senza tifosi ospiti: disposto divieto di vendita ai residenti della BAT Tre gare a rischio incidenti, il prefetto dispone il divieto di trasferta ai tifosi ospitiLECCE – Anche per questo scorcio finale dei rispettivi campionati di calcio sono arrivate le disposizioni da parte della prefettura per contrastare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa del lavoro: Primo maggio: manifestazioni e disordini in numerose città | blue News; Scontri in centro: c'è l'ipotesi del regolamento di conti; Presidio ‘Remigrazione’. Ipotesi piazza della Pace. Il Pd: Vietare l’evento; Presidio del comitato Remigrazione confermato, possibile cambio sede. Tensione e disordini dopo Taranto-Acquaviva, emessi cinque DaspoDisordini dopo la partita Taranto-Acquaviva, emessi cinque Daspo. Il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di cinque sostenitori della squadra ... quotidianodipuglia.it Tensione al Beccaria, detenuti si lanciano oggetti dalle celle e appiccano incendiMilano, 1 marzo 2026 – Tensione, questa sera, al carcere minorile Beccaria di Milano. Una protesta, iniziata con liti e aggressioni tra gruppi di detenuti in celle diverse, è andata in scena intorno ... ilgiorno.it Soffri di mal di schiena, problemi cervicali, tensioni o dolori per cui non riesci a trovare rimedio Il hai la possibilità di incontrare il Dott. Carraro per una valutazione fisioterapica completamente gratuita. Un'occasione per verificare il tuo - facebook.com facebook