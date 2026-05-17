Serie C playoff d' andata | vincono Union Brescia e Salernitana Scontri prima di Lecco-Catania

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata dei playoff di Serie C, l'Union Brescia ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Casarano, mentre la Salernitana si è imposta con gol di Lescano e Anastasio. Prima degli incontri tra Lecco e Catania, si sono disputati alcuni scontri preliminari.

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Nell’andata dei quarti di finale debuttano le seconde Brescia, Ascoli e Catania. Ecco quanto accaduto, ricordando l’appuntamento con le gare di ritorno mercoledì sera. In caso di parità complessiva dopo 180 minuti, passano il turno le teste di serie (le tre seconde e il Ravenna). Ingresso in grande stile per il Brescia in questi playoff, con il 3-0 sul campo della sorpresa Casarano che vale un’ipoteca sulla qualificazione in semifinale: rompe l’equilibrio Balestrero su sviluppo di corner, poi l’allungo nel secondo tempo grazie a un’autorete di Negro e alla girata di Crespi per il tris (il Casarano continua a non avere mezze misure, seconda sconfitta di fila in casa in questa post season che l’ha visto vincere sempre in trasferta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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