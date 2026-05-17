Serie C playoff d' andata | vincono Union Brescia e Salernitana Scontri prima di Lecco-Catania
Nella prima giornata dei playoff di Serie C, l'Union Brescia ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Casarano, mentre la Salernitana si è imposta con gol di Lescano e Anastasio. Prima degli incontri tra Lecco e Catania, si sono disputati alcuni scontri preliminari.
Nell’andata dei quarti di finale debuttano le seconde Brescia, Ascoli e Catania. Ecco quanto accaduto, ricordando l’appuntamento con le gare di ritorno mercoledì sera. In caso di parità complessiva dopo 180 minuti, passano il turno le teste di serie (le tre seconde e il Ravenna). Ingresso in grande stile per il Brescia in questi playoff, con il 3-0 sul campo della sorpresa Casarano che vale un’ipoteca sulla qualificazione in semifinale: rompe l’equilibrio Balestrero su sviluppo di corner, poi l’allungo nel secondo tempo grazie a un’autorete di Negro e alla girata di Crespi per il tris (il Casarano continua a non avere mezze misure, seconda sconfitta di fila in casa in questa post season che l’ha visto vincere sempre in trasferta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sorteggio: Casarano-Union Brescia, Potenza-Ascoli Calcio serie C, secondo turno nazionale playoff: anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna
Leggi anche: Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Salernitana-Ravenna, Lecco-Catania e le altre partite: gli orari
Playoff Serie C, andata quarti di finale: tris dell'Union Brescia a Casarano. La Salernitana batte 2-0 il Ravenna picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #playoffseriec x.com
Il Casarano perde 3 a 0 al Capozza con l'Union Brescia nell'andata dei quarti di finale dei playoff di serie C. Mercoledì servirà l'impresa per passare il turno... - Facebook facebook
Drama in Serie D: playoff del Gruppo F rinviati dopo che la procura italiana contesta la decisione della lega di non togliere punti al Chieti reddit
Playoff Serie C: i risultati del 2° turno di fase nazionale in diretta LIVEContinuano i playoff di Serie C con l'andata del secondo turno nazionale: alle 20 in campo Casarano-Union Brescia, Salernitana-Ravenna e Potenza-Ascoli. Alle 20.45 Lecco-Catania. Qui i risultati in di ... sport.sky.it
RISULTATI PLAYOFF SERIE C | Vincono Union Brescia e Salernitana! Diretta gol live score (17 maggio 2026)Risultati playoff Serie C, diretta gol live score oggi domenica 17 maggio 2026 delle partite d’andata dei quarti di finale per la promozione. ilsussidiario.net