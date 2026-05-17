Serie C playoff d' andata | vincono Union Brescia e Salernitana Scontri prima di Lecco-Catania

Nella prima giornata dei playoff di Serie C, l'Union Brescia ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Casarano, mentre la Salernitana si è imposta con gol di Lescano e Anastasio. Prima degli incontri tra Lecco e Catania, si sono disputati alcuni scontri preliminari.

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