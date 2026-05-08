Casertana-Salernitana designato l’arbitro della gara di andata dei play off

Da anteprima24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio alle 21:00 si svolgerà allo stadio Alberto Pinto la partita di andata dei playoff di Serie C tra la Casertana e la Salernitana. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Marco Di Loreto, proveniente da Terni. La sfida rappresenta il primo turno della fase nazionale dei playoff, con le due squadre che si affrontano in un match che si preannuncia decisivo per il proseguimento del torneo.

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La sfida d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C Sky Wifi tra Casertana e Salernitana, in programma domenica 10 maggio alle 21:00 allo stadio Alberto Pinto, sarà arbitrata da Marco Di Loreto di Terni. Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Matteo Lauri (Gubbio); IV Ufficiale: Mattia Nigro (Prato); Var: Mattia Ubaldi (Roma 1); aVar: da definire. Altro che assalto, altro che rinascita! Salernitana, ora guardati alle spalle VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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