PLAY OFF La Paperdi Juvecaserta si aggiudica gara 1 nel giorno dell’anniversario del primo scudetto

Nel giorno in cui Caserta festeggia il trentacinquesimo anniversario dello scudetto vinto in passato, la Paperdi Juvecaserta ha conquistato la vittoria nella gara 1 dei playoff. La partita è durata circa tre minuti di lettura e si è svolta senza particolari incidenti. La squadra ha ottenuto un risultato positivo, che potrebbe influenzare la serie di incontri successivi. La celebrazione dell’anniversario ha accompagnato questa prima sfida dei playoff, senza influire sull’andamento dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 3 minuti Nel giorno in cui Caserta celebra il trentacinquesimo anniversario dello storico scudetto conquistato il 21 maggio 1991, la Paperdi Juvecaserta si regala una serata speciale aggiudicandosi al PalaPiccolo gara1 della semifinale playoff del campionato di serie B nazionale a spese della Logiman Orzinuovi con il punteggio di 91-83. Ed il ricordo dello scudetto del 1991 ha accompagnato idealmente squadra e tifosi lungo tutti i quaranta minuti, in un abbraccio simbolico, suggellato sul campo dai presidenti Francesco Farinaro e Gianfranco Maggiò, ideale passaggio tra passato, presente e futuro della pallacanestro casertana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ La Paperdi Juvecaserta si aggiudica gara 1 nel giorno dell’anniversario del primo scudetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PLAY OFF/ La Paperdi Juvecaserta vola in semifinale: battuta Montecatini in gara 5Tempo di lettura: 3 minutiLa Paperdi Juvecaserta vola in semifinale playoff con una prova di forza al PalaPiccolo: battuta la Fabo Herons Montecatini... PLAY OFF/ Gara 3, prova di forza della Paperdi Juvecaserta: blitz a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiÈ stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di... Serie B - Paperdi Caserta alla sfida inedita con la Logiman OrzinuoviÈ una sfida inedita quella che mette di fronte la Paperdi Juvecaserta e la Logiman Orzinuovi nella semifinale playoff di Serie B Nazionale, con in palio l’accesso alla finalissima. pianetabasket.com PLAY OFF JUVECASERTA - Bianconeri devastanti, Montecatini travolta in casa GUARDA LE FOTO06:49:51 È stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di finale playoff. Il quintetto di coach Lardo si è imposto sulla locale Fa ... casertafocus.net