PLAY OFF La Paperdi Juvecaserta vola in semifinale | battuta Montecatini in gara 5
La Paperdi Juvecaserta ha superato Montecatini in gara 5 dei playoff, conquistando così l'accesso alle semifinali. La sfida si è giocata al PalaPiccolo, dove la squadra ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 99-89. La partita è stata caratterizzata da un ritmo sostenuto e da momenti di grande intensità, con entrambe le formazioni impegnate in un confronto equilibrato. La vittoria consente alla squadra di avanzare nella fase successiva della competizione.
Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta vola in semifinale playoff con una prova di forza al PalaPiccolo: battuta la Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 99-89 al termine di una gara intensa, spettacolare e ricca di ritmo. Decisivo un terzo quarto dominato dai bianconeri, trascinati da uno straordinario Domenico D’Argenzio, che ha chiuso la sua gara con 69 (67%) da 2, 510 (50%) da 3, 77 (100%) ai liberi, 4 rimbalzi e 5 assist in 31’ di utilizzo. L’avvio è equilibrato, con Montecatini che prova subito a colpire grazie a Tsetserukou e Aukstikalnis. Caserta però risponde con l’energia di Radunic sotto canestro e con la tripla di Brambilla che vale il primo allungo sul 9-4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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