PLAY OFF La Paperdi Juvecaserta vola in semifinale | battuta Montecatini in gara 5

La Paperdi Juvecaserta ha superato Montecatini in gara 5 dei playoff, conquistando così l'accesso alle semifinali. La sfida si è giocata al PalaPiccolo, dove la squadra ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 99-89. La partita è stata caratterizzata da un ritmo sostenuto e da momenti di grande intensità, con entrambe le formazioni impegnate in un confronto equilibrato. La vittoria consente alla squadra di avanzare nella fase successiva della competizione.

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Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta vola in semifinale playoff con una prova di forza al PalaPiccolo: battuta la Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 99-89 al termine di una gara intensa, spettacolare e ricca di ritmo. Decisivo un terzo quarto dominato dai bianconeri, trascinati da uno straordinario Domenico D’Argenzio, che ha chiuso la sua gara con 69 (67%) da 2, 510 (50%) da 3, 77 (100%) ai liberi, 4 rimbalzi e 5 assist in 31’ di utilizzo. L’avvio è equilibrato, con Montecatini che prova subito a colpire grazie a Tsetserukou e Aukstikalnis. Caserta però risponde con l’energia di Radunic sotto canestro e con la tripla di Brambilla che vale il primo allungo sul 9-4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ La Paperdi Juvecaserta vola in semifinale: battuta Montecatini in gara 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PLAY OFF/ Gara 3, prova di forza della Paperdi Juvecaserta: blitz a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiÈ stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di... Paperdi Juvecaserta, quarti di finale play off: domani terza sfida a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiArchiviata immediatamente la delusione di gara2, la Paperdi Juvecaserta è già pronta per affrontare le prossime sfide di... Juvecaserta, inizia il cammino playoff: orario e dove vederla x.com PLAY OFF JUVECASERTA - Si decide in gara cinque al PalaPiccolo l’accesso in semifinale, bianconeri ko a Montecatini00:02:49 La semifinale playoff con Orzinuovi la Paperdi Juvecaserta dovrà conquistarsela lunedì prossimo, 18 maggio, nella quinta e decisiva gara in programma alle 20:30 al palaPiccolo di Caserta. La ... casertafocus.net Juvecaserta beffata nell'ultimo quarto da Montecatini nella gara 2 dei play offSi chiude con una beffa nel finale gara 2 dei quarti di playoff per la Paperdi Juvecaserta, superata al PalaPiccolo dalla Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 87-89 al termine di una partita ... casertanews.it