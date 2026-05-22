‘Plastic Free’ passa anche dalle frazioni | due passeggiate ecologiche in programma

Due passeggiate ecologiche sono state organizzate nelle frazioni del territorio comunale, parte delle attività di ‘Plastic Free’. La più attiva organizzazione nazionale nella lotta contro l’inquinamento da plastica continua a promuovere iniziative per coinvolgere anche le comunità locali. Le passeggiate avranno luogo in date ancora da definire e sono rivolte ai residenti interessati a partecipare e contribuire alla tutela ambientale. L’obiettivo è sensibilizzare sulla riduzione dei rifiuti di plastica e promuovere pratiche più sostenibili a livello territoriale.

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