‘Plastic Free’ passa anche dalle frazioni | due passeggiate ecologiche in programma
Due passeggiate ecologiche sono state organizzate nelle frazioni del territorio comunale, parte delle attività di ‘Plastic Free’. La più attiva organizzazione nazionale nella lotta contro l’inquinamento da plastica continua a promuovere iniziative per coinvolgere anche le comunità locali. Le passeggiate avranno luogo in date ancora da definire e sono rivolte ai residenti interessati a partecipare e contribuire alla tutela ambientale. L’obiettivo è sensibilizzare sulla riduzione dei rifiuti di plastica e promuovere pratiche più sostenibili a livello territoriale.
Prosegue l’impegno di ‘Plastic Free’, la più attiva realtà nazionale nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche ambientali, con due nuove iniziative dedicate alle frazioni del territorio comunale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLe attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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