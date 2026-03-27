Continua l’attività di Plastic Free sul territorio con una passeggiata ecologica organizzata nelle frazioni comunali. L’associazione, nota per le iniziative contro l’inquinamento da plastica, promuove questa iniziativa per sensibilizzare sulla tutela ambientale. L’evento coinvolge cittadini di diverse età e mira a rimuovere rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche. La manifestazione si svolge in più punti del territorio comunale e prevede la partecipazione di volontari.

Piccoli gesti, ma significativi, per la città e per il futuro. Prosegue l’impegno di Plastic Free, la più attiva realtà nazionale nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche ambientali, con una nuova iniziativa dedicata alle frazioni del territorio comunale. A San Bartolomeo in Bosco, domenica 29 dalle 9.30 (ritrovo in via Masi 174), si terrà una passeggiata ecologica nell’ambito di un nuovo progetto: ‘Plastic Free Ferrara nelle Frazioni: nessuno viene escluso’. Appuntamento che unisce sensibilizzazione, cura del territorio, ascolto e raccolta rifiuti. L’iniziativa rientra nel percorso avviato da Plastic Free per portare attenzione e presenza anche nelle frazioni, spesso meno coinvolte ma fondamentali per l’identità del territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Prosegue l’impegno di Plastic Free sul territorio: in programma una passeggiata ecologica

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