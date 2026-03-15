Quattro Comuni pontini premiati da Plastic Free | c' è anche Latina

Quattro Comuni della provincia di Latina sono stati riconosciuti come “Comune Plastic free” da Plastic Free onlus, l'associazione che dal 2019 lavora per combattere l'inquinamento da plastica. In tutto otto località del Lazio hanno ricevuto il premio, che viene assegnato a chi si impegna a ridurre l'uso di plastica monouso e a promuovere pratiche sostenibili.

Il riconoscimento per l'impegno contro l'abbandono dei rifiuti è stato dato anche a Sperlonga, San Felice Circeo e Sermoneta Otto Comuni del Lazio sono stati premiati con il riconoscimento “Comune Plastic free”, premio promosso da Plastic Free onlus, l'organizzazione che dal 2019 è impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica. Fra gli otto comuni virtuosi per comportamento sostenibili e per l'impegno contro l'abbandono dei rifiuti, ben quattro sono della provincia pontina: Latina, San Felice Circeo, Sermoneta e Sperlonga. Gli altri sono Pofi, in provincia di Frosinone, e poi Carpineto Romano, Colleferro e Roma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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