Più forte di un anno fa | il sondaggio che incorona Silvia Salis

A un anno dall’insediamento come sindaco di Genova, Silvia Salis ottiene un alto livello di consenso tra i cittadini secondo un recente sondaggio. I dati indicano che il suo apprezzamento è superiore rispetto a quello registrato un anno fa. La rilevazione è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione locale e mostra un trend positivo nel gradimento verso la sua gestione amministrativa. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo ai dettagli del sondaggio o ai numeri specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui