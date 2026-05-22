Più forte di un anno fa | il sondaggio che incorona Silvia Salis
A un anno dall’insediamento come sindaco di Genova, Silvia Salis ottiene un alto livello di consenso tra i cittadini secondo un recente sondaggio. I dati indicano che il suo apprezzamento è superiore rispetto a quello registrato un anno fa. La rilevazione è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione locale e mostra un trend positivo nel gradimento verso la sua gestione amministrativa. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo ai dettagli del sondaggio o ai numeri specifici.
A un anno dall’inizio del mandato da sindaco di Genova, Silvia Salis registra un livello di consenso molto alto tra i cittadini. Secondo un sondaggio realizzato da Izi, il 65,7% dei genovesi si dichiara soddisfatto del suo operato, un dato nettamente superiore rispetto al 51,5% ottenuto alle elezioni. Il risultato evidenzia una crescita significativa del gradimento nei confronti della prima cittadina, che secondo l’indagine avrebbe rafforzato la propria immagine soprattutto grazie alla capacità comunicativa e alla forte presenza mediatica. I temi più apprezzati dai genovesi. Tra gli aspetti maggiormente promossi dai cittadini emergono le politiche sociali, l’attenzione ai diritti civili, le iniziative legate all’inclusione e gli interventi sul tema della casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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