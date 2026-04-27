Che tempo che fa pagelle del 26 aprile | ovazione per Silvia Salis 9 Carlo Conti pescatore 6 il segreto di Orietta SV

Nella puntata di domenica di Fabio Fazio, sono state assegnate le pagelle del 26 aprile, con un’ovazione per Silvia Salis, valutata 9, e un voto più equilibrato per Carlo Conti, che ha ottenuto un 6. La trasmissione si conferma un appuntamento che riesce a coinvolgere il pubblico, anche quando si tenta di evitarlo. Tra gli argomenti trattati, il segreto di Orietta non ha ricevuto un voto, rimanendo senza giudizio.

La domenica di Fabio Fazio è quella cosa strana che riesci a non perdere mai, anche quando provi a riprometterti che stavolta la salti. E la puntata di Che tempo che fa del 26 aprile non fa eccezione. In poco più di tre ore si passa da 14 medaglie olimpiche a una passeggiata nuda in giardino, con giusto una sosta sui pentimenti letterari e qualche battuta sul tonno da 84 chili. C’è anche una doppia Luciana Littizzetto, che per una volta si siede davanti alla poltrona per lasciarsi intervistare dal conduttore. Ma cos’è successo domenica sera? Ecco il nostro pagellone. Arianna Fontana senza freni. Voto: 8. Sono tante le storie che partono già belle e poi, a un certo punto, si mettono a correre.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 26 aprile: ovazione per Silvia Salis (9), Carlo Conti pescatore (6), il segreto di Orietta (S.V.)

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