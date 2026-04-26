"Per me è importante sottolineare come a Genova questa cosa funzioni", "Il campo largo dice?": questo scambio di battute è avvenuto tra la sindaca di Genova Silvia Salis e Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Dopo un momento di lieve imbarazzo, la prima cittadina ha ripreso la parola correggendosi: "Sì, questa coalizione progressista nella sua massima ampiezza. Funziona perché parliamo di progetti, parliamo di cose da fare, abbiamo avuto un programma chiaro e credo che anche questo sia motivo del fatto che ci sia attenzione per la nostra città". Sulle possibili primarie per la leadership nel campo largo, invece, la sindaca ha detto: "Credo che una parte del dilemma della sinistra sia sempre stata la sua divisione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, Silvia Salis: "Questa cosa funziona". E Fazio: "Il campo largo?"

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