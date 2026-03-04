Via Piancastelli cambia volto | pista ciclabile senso unico e addio a 20 pini pericolosi

Via Piancastelli si trasforma con l’aggiunta di una pista ciclabile e l’istituzione del senso unico, mentre vengono rimossi venti pini considerati pericolosi. La riqualificazione è stata presentata durante un’assemblea a cui hanno partecipato numerosi residenti, desiderosi di conoscere i dettagli di un intervento atteso da anni e che mira a modificare profondamente il volto di questa strada della città.

Il progetto incassa la sostanziale soddisfazione dei residenti, anche se restano alcuni dubbi sull'abbattimento degli alberi e la richiesta di istituire la "Zona 30" per frenare la velocità delle auto Una sala gremita di residenti che, speranzosi, attendono di scoprire in cosa consisterà il progetto di riqualificazione di via Piancastelli, un'arteria della città che è stata oggetto, negli ultimi trent'anni, di progetti sfumati e polemiche. È questa l'atmosfera che si respira nell'affollata assemblea pubblica che martedì sera ha riunito i cittadini del quartiere Spazzoli, Campo di Marte e Beneffattori e alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale.