Pirateria streaming maxi-blitz della Finanza | scoperta app che eludeva il sistema a pagamento di Sky Netflix e Dazn
Le autorità italiane hanno condotto un'operazione di vasta portata contro la pirateria digitale, coinvolgendo più di 100 perquisizioni e sequestri in diverse regioni del paese, tra cui l’area di Ravenna, Foggia e la Puglia. L’indagine, coordinata dalla procura di Bologna, si concentra su un’applicazione che aggirava i sistemi di pagamento di servizi di streaming come Sky, Netflix e Dazn. La missione delle forze dell’ordine mira a smantellare un sistema illecito che facilitava l’accesso non autorizzato a contenuti audiovisivi.
Le fiamme gialle della guardia di finanza di Ravenna hanno eseguito ieri oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia - incluse la provincia di Foggia e la Puglia - nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Bologna contro la pirateria audiovisiva digitale. Nel mirino un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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