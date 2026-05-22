Pirateria streaming maxi-blitz della Finanza | scoperta app che eludeva il sistema a pagamento di Sky Netflix e Dazn

Le autorità italiane hanno condotto un'operazione di vasta portata contro la pirateria digitale, coinvolgendo più di 100 perquisizioni e sequestri in diverse regioni del paese, tra cui l’area di Ravenna, Foggia e la Puglia. L’indagine, coordinata dalla procura di Bologna, si concentra su un’applicazione che aggirava i sistemi di pagamento di servizi di streaming come Sky, Netflix e Dazn. La missione delle forze dell’ordine mira a smantellare un sistema illecito che facilitava l’accesso non autorizzato a contenuti audiovisivi.

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