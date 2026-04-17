Il Ceo di Dazn Italia ha annunciato che i prossimi Mondiali saranno visibili su tutti i dispositivi degli italiani, garantendo una copertura completa. Ha anche sottolineato che la pirateria rappresenta una minaccia significativa per il sistema di trasmissione sportiva nel nostro Paese e oltre, evidenziando come questa pratica continui a compromettere gli sforzi delle piattaforme ufficiali. La questione della tutela dei diritti si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle sfide digitali del settore.

Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia, racconta come saranno i prossimi Mondiali trasmessi su tutti i device degli italiani e sottolinea quanto la pirateria sia ancora un problema che minaccia l’intero sistema sportivo nel nostro Paese e non solo. Questa estate tutto il Mondiale è solo su Dazn.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Azzi: “Dazn racconterà il Mondiale agli italiani. La pirateria mina il sistema”

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