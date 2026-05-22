Pirateria maxi sequestro contro il sistema Cinemagoal | cosa rischiano gli utenti

È stato effettuato un maxi sequestro nei confronti di un sistema di streaming illegale che offriva accesso gratuito a canali a pagamento. La polizia ha individuato e rimosso un’applicazione che permetteva di vedere contenuti protetti da copyright senza autorizzazione. L’operazione ha coinvolto diverse persone e ha portato al sequestro di dispositivi e server collegati all’attività illecita. Gli utenti che hanno utilizzato questa piattaforma rischiano sanzioni legali e la sospensione dei servizi.

È stata scoperta e colpita un’altra applicazione per vedere gratis dei canali a pagamento. La Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale dopo aver scoperto la diffusione di abbonamenti pirata per la fruizione di contenuti audiovisivi a pagamento. Invece di pagare Sky, Dazn, Netflix, Disney+ o Spotify, gli utenti acquistavano un unico abbonamento tramite un’applicazione denominata “Cinemagoal”. Il sistema non ha permesso la riscossione dei diritti stimati in circa 300 milioni di euro. Oltre alle conseguenze per l’organizzazione dietro all’applicazione, gli abbonati rischiano sanzioni tra i 154 e i 5. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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