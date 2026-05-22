La Guardia di Finanza ha individuato un sistema chiamato Cinemagoal che consente di accedere illegalmente ai contenuti a pagamento di molte piattaforme, tra cui Netflix e Spotify. La tecnologia si basa sull’uso di server esteri per bypassare le restrizioni di accesso. Sono stati eseguiti numerosi sequestri in diverse zone del Paese, coinvolgendo centinaia di dispositivi e server illegali. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività di pirateria audiovisiva diffusa e organizzata.

Migliaia di soggetti coinvolti, sequestri su tutto il territorio nazionale e danni da centinaia di milioni per le società coinvolte. La Guardia di Finanza ha portato alla luce un sofisticato sistema di pirateria audiovisiva che permetteva di accedere illecitamente a contenuti a pagamento di alcuni tra i più grandi servizi di streaming. Al centro dell’indagine c’è Cinemagoal, un’applicazione capace di superare i blocchi di sicurezza delle piattaforme, incrementare la qualità della visione e ridurre drasticamente le possibilità che gli utenti finali vengano rintracciati dalle forze dall’ordine. L’operazione è stata condotta dalla Gdf di Ravenna e ha coinvolto circa 200 finanzieri che hanno eseguito più di cento perquisizioni e sequestri lungo tutta la penisola. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pirateria audiovisiva, scoperto il sistema Cinemagoal: centinaia di sequestri in tutto il Paese

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