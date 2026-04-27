L' ombra della pirateria audiovisiva danni da 2,2 miliardi | allarme Guarda di Finanza

La Guardia di Finanza ha diffuso un allarme riguardo alla pirateria audiovisiva, stimando danni per circa 2,2 miliardi di euro. I dati raccolti da FAPAV e Ipsos evidenziano l'impatto economico e occupazionale di questa attività illegale. Sono stati intensificati i controlli su tutto il territorio per contrastare le violazioni e tutelare i diritti degli autori e delle aziende del settore.

Dati FAPAV e Ipsos sui costi per economia e lavoro, con controlli rafforzati su tutta la filiera.Guardia di Finanza in collegamento con DAZN nel prepartita di Milan - Juventus Nonostante l’evoluzione tecnologica e le nuove frontiere della distribuzione digitale, l’industria dei contenuti si trova ancora a fronteggiare un nemico insidioso e persistente: la pirateria audiovisiva. Quello che per anni è stato erroneamente percepito come un “reato senza vittime” si rivela oggi, numeri alla mano, una voragine profonda che inghiotte risorse, posti di lavoro e sicurezza personale, minando alla base la sostenibilità del sistema culturale ed economico del Paese.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - L'ombra della pirateria audiovisiva, danni da 2,2 miliardi: allarme Guarda di Finanza Notizie correlate Guardia di finanza: maxi operazione contro la pirateria audiovisiva nelle attività commercialiIl Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a... Contrasto alla pirateria audiovisiva: controlli durante le partite di coppa dei campioni Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Champions e streaming pirata, al via controlli GdF nei locali pubblici. Guardia di Finanza, stretta sulla pirateria audiovisiva nei locali commerciali: controlli durante gli eventi sportiviGuardia di Finanza in campo contro la pirateria audiovisiva nei locali commerciali: controlli durante gli eventi sportivi e verifiche su streaming illegale ... latinaquotidiano.it Pirateria audiovisiva nei locali pubblici: maxi?operazione della Guardia di Finanza contro lo streaming illegaleIl Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha avviato una vasta operazione di contrasto alla pirateria audiovisiva, con particolare attenzione ... inquietonotizie.it