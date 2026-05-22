GdF | maxi operazione contro la pirateria audiovisiva
Stamattina, le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione contro la pirateria audiovisiva. L'intervento coinvolge diverse unità e si concentra sul sequestro di attrezzature e contenuti illegali. Sono stati eseguiti numerosi controlli in varie località, con l'obiettivo di contrastare la diffusione di materiale contraffatto. La operazione si inserisce in un’indagine più ampia avviata da tempo, che ha portato all’identificazione di diverse reti di distribuzione non autorizzata.
L’operazione, denominata “Tutto Chiaro”, è stata eseguita su delega della Procura di Bologna con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo. Al centro dell’indagine un sistema illecito per la diffusione di abbonamenti “pirata”, utilizzati per accedere a contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify. Dalle attività investigative, partite dal monitoraggio dei social media, è emersa per la prima volta una tecnologia innovativa basata su un’app denominata “Cinemagoal”. Il sistema consentiva di collegare i dispositivi degli utenti a server esteri in grado di decriptare i contenuti audiovisivi, aggirando i sistemi di sicurezza delle piattaforme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
LOTTA ALLA PIRATERIA AUDIOVISIVA
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