GdF | maxi operazione contro la pirateria audiovisiva

Stamattina, le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione contro la pirateria audiovisiva. L'intervento coinvolge diverse unità e si concentra sul sequestro di attrezzature e contenuti illegali. Sono stati eseguiti numerosi controlli in varie località, con l'obiettivo di contrastare la diffusione di materiale contraffatto. La operazione si inserisce in un’indagine più ampia avviata da tempo, che ha portato all’identificazione di diverse reti di distribuzione non autorizzata.

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