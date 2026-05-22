Pino di 19 metri precipita di schianto auto sfiorata | paura a Cervia

Ieri sera a Cervia un pino di 19 metri si è schiantato a terra lungo la Circonvallazione Sacchetti, vicino alla scuola elementare Giovanni Pascoli e alla biblioteca comunale Maria Goia. Durante il crollo, un’auto è passata a pochi metri e ha sfiorato la caduta, senza essere coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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