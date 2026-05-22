Pino di 19 metri precipita di schianto auto sfiorata | paura a Cervia
Ieri sera a Cervia un pino di 19 metri si è schiantato a terra lungo la Circonvallazione Sacchetti, vicino alla scuola elementare Giovanni Pascoli e alla biblioteca comunale Maria Goia. Durante il crollo, un’auto è passata a pochi metri e ha sfiorato la caduta, senza essere coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Cervia (Ravenna), 22 maggio 2026 – Ieri sera un altro pino di grandi dimensioni è caduto nella Circonvallazione Sacchetti, nei pressi della scuola elementare Giovanni Pascoli e della biblioteca comunale Maria Goia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme alla ditta incaricata dal Comune per la manutenzione del verde pubblico. Le operazioni di rimozione dell’albero e di messa in sicurezza dell’area hanno permesso di riaprire in tempi rapidi il traffico veicolare e pedonale. Un’auto sfiorata dal tronco dell’auto. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a veicoli coinvolti nel cedimento. Molto fortunato il proprietario dell’auto parcheggiata sotto all’albero, perché il pino caduto ha mancato la vettura per pochissimi centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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