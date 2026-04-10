Tragedia sfiorata ad Ostia pino crolla su un auto in transito | ferito bimbo di 4 anni

Oggi ad Ostia un pino di grandi dimensioni si è abbattuto su un’auto in movimento, provocando lievi ferite a una madre e a un bambino di quattro anni. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti. La pianta è caduta senza preavviso, creando momenti di paura tra i passanti e i residenti della zona.

Ostia, 10 aprile 2026 – Un pino di grandi dimensioni è caduto oggi, venerdì 10 aprile, su un’auto in transito con a bordo madre e figlio, rimasti lievemente feriti. E’ successo questa mattina, intorno alle 9, in via Giuseppe Micali, nel quartiere Stagni, a Ostia. La donna, 45 anni, e il figlio di 4, sono stati estratti dalle lamiere della Citroen C3 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’intera carreggiata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ostia, pino crolla su auto in corsa: mamma e bimbo di 4 anni estratti dalle lamiere, sono feritiL'albero è caduto su un’auto in via Micali a Ostia: feriti una donna e il figlio di 4 anni, estratti dalle lamiere e portati al Grassi.

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