La Fiorentina ha ancora due partite a disposizione per esercitare il diritto di riscatto automatico su Rugani, che richiede almeno 45 minuti giocati in ciascuna. La società viola conferma la sua posizione senza variazioni, nonostante il progresso nelle gare rimanenti. Rugani, attualmente in prestito dalla Juventus, deve raggiungere questa soglia di minuti per determinare la futura proprietà del cartellino.

di Luca Fiore Rugani Juve, mancano due gare in cui deve totalizzare 45 minuti per l’obbligo di riscatto, ma la posizione della Fiorentina non cambia. Il percorso professionale di Daniele Rugani si trova attualmente in una delicata fase di grande incertezza. Arrivato in prestito alla Fiorentina dalla Juventus, il difensore vede il proprio futuro avvolto dai dubbi in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni riportate da La Nazione, la permanenza alla corte gigliata risulta essere a serio rischio. Dopo essersi trasferito per cercare maggiore continuità, le prospettive di una conferma a titolo definitivo appaiono oggi assai lontane.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Juve, mancano 45 minuti per il riscatto automatico della Fiorentina: la posizione del club è ormai chiara

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