Bologna si mobilità per il neonato siriano mancano gli ultimi 10.000 euro

A Bologna, si sta mobilitando una colletta per aiutare un neonato siriano con una grave cardiopatia congenita. La somma necessaria per il suo trattamento si avvicina alla conclusione, mancano circa 10.000 euro. L’associazione Piccoli Grandi Cuori ha avviato una campagna di raccolta fondi per finanziare le cure del bambino, nato a Tartus, che attende un intervento medico urgente. La solidarietà si sta concentrando nel tentativo di coprire le spese necessarie.

Una corsa contro il tempo che attraversa il Mediterraneo, unendo la Siria e le Due Torri. È la sfida lanciata dall’associazione Piccoli Grandi Cuori per salvare Suleman, un bambino di appena tre mesi e mezzo nato a Tartus con una grave cardiopatia congenita. A oggi, la macchina della solidarietà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Bologna: 276mila euro per mobilità disabili, fino a 3.000 euroBologna lancia un fondo da 276mila euro per la mobilità delle persone con disabilità: fino a 3. LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 89-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V-nere a +10 con gli ultimi 5? da giocareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il capitano dell’Olimpia si prende anche un fallo tecnico per proteste eccessive. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bologna si muove insieme - Quartiere Navile; Bologna, mobilità: i cittadini decideranno dove mettere le fermate dell'autobus. La decisione del Comune; Bike sharing a Bologna: è boom nel primo trimestre 2026; È stato occupato il liceo Minghetti, di nuovo. Bologna torna a 30 km/h: al via la fase 2 della Città 30 con 22 nuove ordinanzeA partire da lunedì 20 aprile entra in vigore una nuova fase del progetto Città 30 a Bologna, con l’applicazione del limite di velocità a 30 km/h su gran parte della rete stradale urbana. Si tratta ... telenord.it Traffico Bologna oggi, camion in avaria: lunghe code tra tangenziale e autostrada A14Viabilità paralizzata tra il bivio A14/A1 e Bologna Fiera. Molti disagi all’uscita di Borgo Panigale, così come a Casalecchio ... ilrestodelcarlino.it Sulla #A1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la #A11 e Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS x.com Tagli ai fondi della Resistenza prima del 25 aprile: scoppia la polemica a Bologna - facebook.com facebook