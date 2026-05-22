Secondo le ultime previsioni dell’Unione Europea, l’Italia si trova al fondo della classifica tra i paesi europei in termini di crescita economica, con il tasso più basso previsto per questo anno. La crescita complessiva in Europa rallenta a causa di uno shock energetico provocato dal conflitto in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz. Inoltre, si registra un nuovo aumento dell’inflazione che contribuisce a frenare l’economia della regione.

La crescita europea rallenta, ostacolata dallo shock energetico scatenato dal conflitto in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz e da una nuova fiammata dell’ inflazione. Per l’Italia la prospettiva non è rosea: nel 2027 sarà il fanalino di coda in termini di espansione e prima per livelli di debito pubblico, scontando l’imprevedibilità dei dazi, la fine del Pnrr e il peso del caro-energia. Su questo fronte Bruxelles resta sulle proprie posizioni e invita l’Italia a usare la flessibilità già esistente. Un riscontro più preciso si avrà la settimana prossima, quando, a quanto si apprende a Bruxelles, sarà inviata la risposta di Palazzo Berlaymont alla lettera di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pil, l’Italia è il Paese con la crescita più bassa: le previsioni dell’Ue

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