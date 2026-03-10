La Banca d’Italia ha diffuso il bollettino intitolato “L’economia italiana in breve”, fornendo le ultime previsioni sull’andamento del Pil e dell’inflazione. Secondo il documento, l’Italia mostra una crescita meno forte rispetto alla media dell’Unione Europea. Le stime indicano come i prossimi anni potrebbero vedere un rallentamento dell’economia italiana rispetto ad altri paesi dell’UE.

La Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo bollettino intitolato “ L’economia italiana in breve “, che traccia la rotta macroeconomica del Paese per i prossimi anni. Secondo quanto riportato nel documento pubblicato il 10 marzo, l’Italia si conferma su un percorso di crescita misurata e privo di picchi espansivi ma ciò nonostante caratterizzato da una sostanziale stabilità. Come sta il Pil italiano. Le proiezioni indicano per l’Italia un tasso di crescita del Pil dello 0,6% per il 2026, con un progressivo consolidamento che porterà il dato allo 0,8% nel 2027 e allo 0,9% nel 2028. Si tratta di un ritmo di sviluppo che, pur non essendo accelerato, mostra la tenuta del sistema produttivo nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia cresce meno del resto dell’Ue, le previsioni su Pil e inflazione

