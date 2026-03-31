Durante una riunione del Consiglio comunale, il capogruppo di minoranza ha commentato le recenti decisioni adottate, affermando che per i cittadini sembrano una condanna senza fine. La discussione si è svolta nell'ambito di un confronto acceso, con diverse opinioni espresse tra i presenti. L’intervento ha attirato l’attenzione dei partecipanti e dei media locali, suscitando reazioni tra i cittadini e gli altri rappresentanti politici.

Tempo di lettura: 3 minuti Il capogruppo di minoranza, Alessio Scocca, interviene a margine del Consiglio comunale di Pietrelcina del 30 marzo, nel quale sono stati discussi i principali atti di programmazione e fiscalità dell’ente “Il confronto in aula – commenta Scocca – ha confermato in modo netto la nostra distanza politica e amministrativa dall’attuale Maggioranza. Una distanza che non è solo di merito, ma anche di metodo, rispetto a un’impostazione che continua a tollerare malvolentieri un confronto pieno e trasparente sui temi centrali per la comunità. Nella seduta si è partiti dall conferma delle aliquote IMU e IRPEF, che la Maggioranza ha provato a presentare come un risultato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scintille in Consiglio a Pietrelcina, Scocca: “Per i cittadini sembra un fine pena mai”

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