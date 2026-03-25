A Pietrelcina si riaccende il dibattito sulla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con la Giunta comunale che sembra aver fatto un passo indietro su questa misura. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, portando a un confronto tra le parti coinvolte. La discussione si concentra ora sul ruolo delle decisioni amministrative e sulla loro influenza sulle esigenze dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti È sulla definizione agevolata delle cartelle che si riaccende il confronto politico a Pietrelcina. “Ricorderete – dichiara il capogruppo di minoranza Alessio Ermenegildo Scocca – che già a gennaio avevamo proposto l’adesione alla rottamazione quinquies delle cartelle, presentando una mozione da portare al voto in Consiglio comunale. Nel frattempo ci è stato detto di tutto, che non avevamo capito, che non eravamo competenti, che stavamo facendo propaganda. Nelle scorse ore, però, attraverso comunicazioni sui social, il Sindaco e il Vicesindaco hanno annunciato che nel Consiglio comunale del 30 marzo sarà portato in votazione proprio il regolamento per l’adesione alla definizione agevolata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, Scocca: “La Giunta cede su rottamazione, vittoria dei cittadini”

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