A Pietracatella, le indagini sulla morte di madre e figlia per avvelenamento da ricina sembrano avvicinarsi a una fase cruciale. Le forze dell'ordine stanno analizzando i contenuti di telefoni e computer, concentrandosi su chat, ricerche online e attività dei modem. Dopo settimane di indagini, fonti ufficiali indicano che si sta valutando un punto di svolta importante nel caso. La ricerca della verità prosegue con attenzione, senza ulteriori dettagli divulgati al momento.

Stando alle ultime indiscrezioni che emergono a fatica, sul giallo di Pietracatella sulla misteriosa morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina, dopo lunghe e articolate indagini gli inquirenti sarebbero arrivati al bivio della svolta decisiva. Nella vicenda che ha sconvolto il Molise (e un Paese intero per la verità), della morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne, Sara Di Vita, i magistrati della Procura di Larino, dopo aver isolato e messo sotto la lente d’ingrandimento la pista familiare, cercano ora le risposte definitive nei segreti digitali delle due vittime. Giallo di Pietracatella, sotto la lente chat, ricerche web e modem. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pietracatella, a un passo dalla svolta. Caccia ai segreti in telefoni e Pc di mamma e figlia: la verità si cerca in chat, ricerche web e modem

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