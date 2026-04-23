Nelle indagini sulla vicenda in cui due donne sono state avvelenate con la ricina a Pietracatella, è stato sequestrato il telefono di Alice, la figlia maggiore. Le forze dell’ordine stanno analizzando chat e ricerche web presenti nel dispositivo, mentre sono stati ascoltati alcuni amici delle sorelle. La procura ha disposto il sequestro per esami che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle modalità dell’episodio.

E’ stato sequestrato per esami irripetibili il telefono di Alice, figlia maggiore di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all’altra figlia Sara a Pietracatella (Campobasso). Lo fa sapere il programma "Chi l’ha visto", in onda su Rai 3. Il provvedimento, secondo la trasmissione, è stato disposto nell’ambito delle indagini sui medici, in cui Alice è parte offesa. Il 28 aprile saranno acquisite le chat, le note, la navigazione e le ricerche web, i dati sulla posizione, email e profili social. Proseguono anche in queste ore in Questura a Campobasso gli interrogatori delle persone informate dei fatti nell’ambito dell’inchiesta sul sospetto duplice omicidio per avvelenamento di mamma e figlia a Pietracatella.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: sequestrato il cellullare della figlia maggiore: si indaga su chat e ricerche web. Sentiti gli amici delle sorelle

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