Madre e figlia avvelenate da Ricina lunedì recupero di tutti i telefoni e pc in casa a Pietracatella per esaminarli

Lunedì, gli investigatori effettueranno un sopralluogo nell’abitazione di Pietracatella, sotto sequestro, per recuperare tutti i telefoni delle vittime, oltre a computer, tablet e chiavette USB. L’obiettivo è analizzare i dispositivi informatici per approfondire le indagini sull’avvelenamento di madre e figlia, che si sospetta siano state avvelenate con ricina. La polizia scientifica si occuperà di svolgere le operazioni di recupero e analisi dei dati presenti in quegli strumenti.

La polizia scientifica lunedì entrerà nella casa di Pietracatella sotto sequestro per recuperare tutti i telefoni delle vittime e gli altri dispositivi informatici come computer, tablet e chiavette usb, con lo scopo di analizzarli. Lo scopo è fare luce sulla presunta lite familiare che sta emergendo tra le ipotesi da vagliare dopo l’esclusione di un avvelenamento involontario di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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