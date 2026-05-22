Piccoli artisti in azione | nasce il laboratorio di illustrazione
È stato inaugurato un laboratorio di illustrazione dedicato ai bambini, dove i piccoli partecipanti potranno trasformare un foglio bianco in un racconto visivo. Il corso sarà condotto da un esperto del settore, che guiderà i giovani artisti nel processo creativo. Durante le sessioni, i bambini impareranno tecniche di disegno e narrazione visiva. L’attività mira a sviluppare capacità artistiche e di espressione attraverso il disegno e la narrazione.
? Domande chiave Come trasformeranno i bambini un foglio bianco in un mondo narrativo?. Chi guiderà i piccoli artisti in questo viaggio visivo?. Quali materiali devono preparare i genitori per l'attività?. Perché questo laboratorio è fondamentale per contrastare l'uso degli schermi?.? In Breve Target bambini tra 6 e 12 anni presso la sede Officina del Sole APS.. Quota di iscrizione di 15 euro destinata interamente alla docente Magda De Benedetto.. Materiali richiesti includono fogli A4 di cartoncino con grammatura tra 200 e 250 grammi.. Prenotazione obbligatoria via email [email protected] per i soci dell'associazione.. Domenica 24 maggio, dalle ore 10 alle 13, la sede di Officina del Sole APS ospiterà un nuovo incontro del laboratorio di illustrazione per l’infanzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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