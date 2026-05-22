Piccoli artisti in azione | nasce il laboratorio di illustrazione

Notizia in breve

È stato inaugurato un laboratorio di illustrazione dedicato ai bambini, dove i piccoli partecipanti potranno trasformare un foglio bianco in un racconto visivo. Il corso sarà condotto da un esperto del settore, che guiderà i giovani artisti nel processo creativo. Durante le sessioni, i bambini impareranno tecniche di disegno e narrazione visiva. L’attività mira a sviluppare capacità artistiche e di espressione attraverso il disegno e la narrazione.