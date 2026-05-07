Un laboratorio diffuso tra arte, territorio e nuove visioni per raccontare le aree marginali con linguaggi contemporanei. Nasce da queste premesse "Terre Altre", il programma internazionale di residenze artistiche presentato a Subbiano, che ha aperto la propria open call rivolta a giovani artisti visivi, filmmaker, registi e curatori under 36. Promosso dal Comune di Subbiano insieme a CasermArcheologica e Ideatica, e finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021–2027 e del progetto Giovanisì, "Terre Altre" selezionerà 10 artisti e 2 curatori per un percorso di sei mesi, da ottobre 2026 a maggio 2027. Un’esperienza che si snoderà tra Sansepolcro, Arezzo e Subbiano, coinvolgendo Casentino, Valtiberina e Appennino in un’unica traiettoria creativa capace di mettere in rete competenze, spazi e comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce il progetto "Terre altre" . Laboratorio per artisti e registi

Notizie correlate

Altre Terre apre il bando . Call per artisti e curatoriUn progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive.

Al via Terre Altre, open call per artisti e curatori dedicata all'immagine in movimentoArezzo, 13 aprile 2026 – Un progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nasce il progetto Terre altre . Laboratorio per artisti e registi; Professioni di montagna, nasce l'Hub per formare i giovani delle terre alte; Nasce il Parco Urbano di Valle d’Arano a Ovindoli: 5 milioni per il progetto Terre Montane tra Sport e Natura; Aree agricole di pregio sotto attacco: difendiamo la terra e il cibo dall’inquinamento.

Nasce il Parco Urbano di Valle d’Arano a Ovindoli: 5 milioni per il progetto Terre Montane tra Sport e NaturaOvindoli - Il futuro dell’Altopiano delle Rocche si rinnova grazie all’approvazione del progetto Terre Montane tra Sport e Natura, un’iniziativa di ampio respiro validata dal CIPESS lo scorso 29 ... terremarsicane.it

A Civitella Roveto nasce il Museo di Educazione Ambientale: MI.BO. inaugura il progetto dedicato a funghi, piante officinali e orchidee spontaneeCivitella Roveto - L’Associazione MI.BO. – Micologia e Botanica Valle Roveto inaugura a Civitella Roveto il progetto Museo di Educazione Ambientale, una nuova iniziativa pensata per valorizzare ... terremarsicane.it

Clownpedia.com online: nasce l’enciclopedia mondiale dedicata all’arte del clown https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/cultura/34091-clownpedia-com-online-nasce-lenciclopedia-mondiale-dedicata-allarte-del-clown.html #clownpedia #clown #teatro #c - facebook.com facebook

A @ilfoglio_it ho scritto oggi perché nasce morta la Biennale di Putin, quella vergogna lagunare: x.com