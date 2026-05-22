Illustrazione per l’Infanzia | laboratorio per i più piccoli all' Officina del Sole
L’Officina del Sole APS continua il suo programma dedicato ai più piccoli con un laboratorio di illustrazione pensato per bambini e bambine. L’attività, condotta dall’illustratrice Magda De Benedetto, si svolge presso la sede dell’associazione e mira a coinvolgere i partecipanti in un percorso creativo specificamente rivolto all’infanzia. L’evento si inserisce in un progetto più ampio che promuove l’arte e la fantasia tra i giovani attraverso attività pratiche e laboratori dedicati.
Prosegue il percorso creativo dedicato a bambine e bambini organizzato da Officina del Sole APS con il Laboratorio di Illustrazione per l’Infanzia, curato dall’illustratrice Magda De Benedetto.Il prossimo incontro si terrà domenica 24 maggio, dalle 10 alle 13, nella sede di Officina del Sole. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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