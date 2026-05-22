Illustrazione per l’Infanzia | laboratorio per i più piccoli all' Officina del Sole

L’Officina del Sole APS continua il suo programma dedicato ai più piccoli con un laboratorio di illustrazione pensato per bambini e bambine. L’attività, condotta dall’illustratrice Magda De Benedetto, si svolge presso la sede dell’associazione e mira a coinvolgere i partecipanti in un percorso creativo specificamente rivolto all’infanzia. L’evento si inserisce in un progetto più ampio che promuove l’arte e la fantasia tra i giovani attraverso attività pratiche e laboratori dedicati.

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