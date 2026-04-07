Bando per 30 nuovi medici nei pronto soccorso la Fp Cgil | Una boccata d' ossigeno

È stato pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di trenta medici a tempo indeterminato, destinati ai reparti di Medicina d’Emergenza-Urgenza nei pronto soccorso ospedalieri. La Fp Cgil di Salerno ha espresso soddisfazione per questa iniziativa, definendola una “boccata d’ossigeno”. Il concorso si svolge tramite prove di titoli ed esami e riguarda specificamente le attrezzature di pronto soccorso presso vari ospedali della regione.

Il segretario generale Capezzuto: "I pronto soccorso convivono da anni con una pressione crescente, determinata da un volume di accessi che le dotazioni organiche attuali faticano a sostenere adeguatamente" La Funzione Pubblica Cgil di Salerno plaude alla pubblicazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di trenta posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza, da destinarsi ai Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell’Asl Salerno.“I Pronto Soccorso della provincia - riporta una nota del segretario generale Antonio Capezzuto - convivono da anni con una pressione crescente, determinata da un volume di accessi che le dotazioni organiche attuali faticano a sostenere adeguatamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

L'Asp cerca medici e psichiatri libero professionisti da mandare nei pronto soccorso e in carcere: il bandoL'Azienda sanitaria provincia ha pubblicato due avvisi pubblici per il conferimento di incarichi della durata di sei mesi.

Fp Cgil e Uil Ppl: «La Regione Emilia-Romagna mette una pezza al contratto nazionale di lavoro sull’indennità di pronto soccorso»Quanto definito dal Contratto Nazionale della Sanità in merito all’indennità di Pronto Soccorso, evidentemente firmato con estrema superficialità da...

Temi più discussi: Servizio Civile Universale: banchetto informativo sul nuovo bando lunedì 30 marzo in Biblioteca Comunale; Bando per la locazione di alloggi di edilizia agevolata a canone sostenibile; L'Asl recluta 30 nuovi medici per l'Emergenza-Urgenza: pubblicato il bando; 473 mila euro per la cultura: bandi della Città Metropolitana di Firenze rivolti ad associazioni, proloco e Comuni per realizzare eventi e iniziative culturali sul territorio. Domande entro il 30 aprile.

Nuovi fondi per le azienda agricole: domandeC´è tempo sino al 30 aprile il bando per la presentazione delle domande di finanziamento degli investimenti per le aziende agricole ... alguer.it

Nuovi bandi Cciaa Maremma Tirreno per sviluppo e innovazioneAl via quattro nuovi bandi della Camera di Commercio per le imprese di Livorno e Grosseto per sostenere sviluppo e innovazione. (ANSA) ... ansa.it

Buongiorno, sapete per caso dopo quanti giorni dalla scadenza del bando verranno fatti i colloqui Grazie - facebook.com facebook

Collegamento Cisterna-Valmontone: pubblicato in GURI il bando da 1,1 miliardi di euro. @matteosalvinimi "Con la pubblicazione bando si entra in fase operativa di un’opera fondamentale per il Lazio" mit.gov.it/comunicazione/… x.com