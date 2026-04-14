Venturini | Più sicurezza con 200 nuovi agenti per la polizia locale
Il candidato sindaco di Venezia del centrodestra ha annunciato un piano per aumentare la sicurezza urbana e il decoro nella città. Nel suo programma elettorale, prevede l’assunzione di almeno 200 nuovi agenti di polizia locale, portando così il totale degli agenti a circa 700. Attualmente il corpo di polizia locale conta meno di 500 agenti. La proposta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Più sicurezza urbana e decoro. Il candidato sindaco di Venezia del centrodestra, Simone Venturini, annuncia come centrale nel proprio programma elettorale il potenziamento della polizia locale, con almeno 200 nuovi agenti a rafforzare un corpo che oggi ne conta poco meno di 500. I nuovi ingressi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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