Picchia padre e moglie poi fugge sui tetti | i carabinieri lo trovano nascosto nel vano dell'ascensore

A Grumo Nevano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni dopo averlo trovato nascosto nel vano dell’ascensore. L’uomo aveva picchiato il padre e la moglie prima di fuggire sui tetti del quartiere. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e hanno arrestato il soggetto. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in caserma.

