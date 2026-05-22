Piazze vuote e social bollenti cala il sipario sulla campagna elettorale

A mezzanotte si conclude ufficialmente la campagna elettorale, caratterizzata da pochi giorni di attività e da un clima teso. Le piazze sono rimaste vuote, mentre sui social network sono stati caricati numerosi messaggi da parte dei candidati e dei loro sostenitori. Durante l’ultimo giorno, i cinque candidati sindaco hanno intensificato le loro campagne con interventi pubblici e messaggi rivolti agli elettori, cercando di consolidare i propri schieramenti e di criticare gli avversari. Al momento, non ci sono più eventi pubblici in programma prima del voto.

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