Piazze vuote e social bollenti cala il sipario sulla campagna elettorale
A mezzanotte si conclude ufficialmente la campagna elettorale, caratterizzata da pochi giorni di attività e da un clima teso. Le piazze sono rimaste vuote, mentre sui social network sono stati caricati numerosi messaggi da parte dei candidati e dei loro sostenitori. Durante l’ultimo giorno, i cinque candidati sindaco hanno intensificato le loro campagne con interventi pubblici e messaggi rivolti agli elettori, cercando di consolidare i propri schieramenti e di criticare gli avversari. Al momento, non ci sono più eventi pubblici in programma prima del voto.
A mezzanotte cala il sipario su una campagna elettorale tanto breve quanto “avvelenata”. Ultime ore in cui i cinque candidati sindaco (e i rispettivi seguaci che corrono per consiglio comunale e Quartieri) potranno affondare gli ultimi colpi al nemico politico. E le armi usate in questi mesi sino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Teatro Donizetti: cala il sipario sulla Stagione di Prosa con “Riccardo III”La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in...
Turismo, cala il sipario sulla BMT: 487 espositori e circa 15mila visitatori in tre giorniTeatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada.
Don Peppinu. . Immaginati in giro per Palermo, con un gelato Don Peppinu tra le mani Tra le piazze, nelle strade piene di vita, davanti a luoghi che non hanno bisogno di presentazioni. Un piccolo assaggio di quello che sta per arrivare. Palermo, ci siamo qu facebook
Piazze, social, dibattiti e... sondaggi, oggi a Messina si chiude la campagna elettoraleI candidati sindaco chiamati agli ultimi comizi prima del silenzio. Ancora veleni su un rilevamento commissionato da Sud chiama Nord. Alle 15.15 (e alle 20.30) su Rtp il confronto finale di Scirocc ... msn.com
Piazze piene, urne vuote: la scissione tra morale e politicaDa almeno tre decenni – da quando parliamo di globalizzazione, nel bene o nel male – la dimensione della politica ha assunto proporzioni sempre più internazionali e sempre meno nazionali. Il campo ... huffingtonpost.it