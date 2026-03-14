Turismo cala il sipario sulla BMT | 487 espositori e circa 15mila visitatori in tre giorni

Si conclude oggi a Napoli la 29esima edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, con la partecipazione di 487 espositori e circa 15.000 visitatori che hanno preso parte all’evento nei tre giorni di apertura. La manifestazione si conferma come uno dei principali appuntamenti del settore nel Centro-Sud Italia, attirando operatori e professionisti del turismo provenienti da diverse regioni.

Teatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Teatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla. Turismo, in Campania filiera da 5,5 miliardi di euro: 200mila imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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