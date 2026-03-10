I tratti di mare antistanti Donn’Anna e via Nazario Sauro classificati come eccellenti | l' annuncio

La Regione Campania ha pubblicato una nuova classificazione sulla qualità delle acque di balneazione a Napoli. I tratti di mare davanti a Donn’Anna e via Nazario Sauro, che lo scorso anno erano considerati “buoni”, sono stati aggiornati a “eccellenti” in base ai rilievi dell’Arpac. La comunicazione riguarda specificamente le aree di balneazione e i risultati delle analisi recenti.

La qualità delle acque di balneazione nella città di Napoli continua a migliorare. Secondo la classificazione pubblicata dalla Regione Campania sulla base dei rilievi effettuati dall'Arpac, i tratti di mare antistanti Donn'Anna e Nazario Sauro, classificati come "buoni" lo scorso anno, sono ora considerati "eccellenti". Migliora anche il tratto antistante via Partenope, che passa da "sufficiente" a "buono". Confermata, invece, l'eccellenza per Nisida, Trentaremi, Marechiaro, Punta Nera, Capo Posillipo, Posillipo e il lungomare Caracciolo. I tratti di Pietrarsa e San Giovanni risultano ancora sotto monitoraggio con la dicitura "nuova classificazione", essendo inclusi per il terzo anno tra i siti di nuova balneabilità.