Più bus e nuovi parcheggi alla Romanina | il piano del municipio VII per il nuovo polo sportivo
Il municipio VII ha presentato un piano che prevede l’aumento dei mezzi di trasporto pubblico e l’apertura di nuovi parcheggi nella zona della Romanina. La strategia include anche la realizzazione di un parco attrezzato e di un centro sportivo all’interno del piano di zona D5 Romanina. Questi interventi puntano a rafforzare l’identità dell’area come punto di aggregazione e di servizi per i residenti.
Il completamento del piano di zona D5 Romanina porta in dote importanti investimenti. Il parco attrezzato e il centro sportivo, previsti nell’operazione, contribuiscono alla realizzazione della “centralità urbana” e rappresentano un arricchimento per il quartiere.Il completamento del Piano di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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