Più bus e nuovi parcheggi alla Romanina | il piano del municipio VII per il nuovo polo sportivo

Il municipio VII ha presentato un piano che prevede l’aumento dei mezzi di trasporto pubblico e l’apertura di nuovi parcheggi nella zona della Romanina. La strategia include anche la realizzazione di un parco attrezzato e di un centro sportivo all’interno del piano di zona D5 Romanina. Questi interventi puntano a rafforzare l’identità dell’area come punto di aggregazione e di servizi per i residenti.

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