Piancastagnaio guarda al futuro | Centro storico servizi e lavoro

Piancastagnaio avvia ufficialmente il Piano Strategico 2025-2035, che mira a sviluppare il centro storico, migliorare i servizi e creare nuove opportunità di lavoro. La presentazione è avvenuta lunedì 18 maggio durante una riunione della Commissione consiliare, con la partecipazione dell’architetto Enrica Burroni e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il progetto si inserisce nella fase operativa del piano, che coinvolge diverse iniziative per il rilancio della città.

Entra nella fase operativa il Piano Strategico 2025-2035, presentato lunedì 18 maggio alla Commissione consiliare dall’architetto Enrica Burroni insieme all’amministrazione. "Non abbiamo costruito un elenco di opere pubbliche, ma una strategia che individua priorità precise e tiene insieme tutti gli elementi che determinano la qualità della vita di una comunità — spiega Pierluigi Piccini, Assessore all’Urbanistica e alla Cultura —. Da questo momento inizia concretamente l’attuazione del Piano". Il primo atto riguarda il recupero del centro storico. Di fronte a decine di abitazioni vuote e imprese che faticano a trovare alloggi per i lavoratori, l’amministrazione introduce il “ Rent to Buy ”: contratti di locazione con opzione d’acquisto che mettono in contatto proprietari di immobili inattivi e lavoratori in cerca di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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