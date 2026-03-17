Agenda Urbana | fondi sbloccati centro storico al lavoro

Il bilancio comunale ha approvato un emendamento che permette di sbloccare subito le risorse per l’Agenda Urbana, avviando così la fase operativa del programma dedicato al centro storico. Le somme, ora disponibili, consentiranno di avviare interventi e progetti previsti dall’iniziativa. La decisione è stata presa in seguito alla recente approvazione dell’emendamento nel consiglio comunale.

Il bilancio comunale ha appena varato un emendamento che sblocca immediatamente le risorse per l’Agenda Urbana, aprendo la fase operativa del programma destinato al centro storico. La consigliera Daniela Palaia, prima firmataria della proposta, sottolinea come questa approvazione trasformi in disponibilità concreta i fondi previsti dalla convenzione con la Regione per gli anni 2020-2027. L’intervento mira a recuperare il tessuto urbano degradato attraverso incentivi per nuove attività commerciali e lo sviluppo dell’ospitalità diffusa. Nei prossimi tre anni, le risorse spalmate sul bilancio diventeranno lo strumento principale per riqualificare il capoluogo, superando le lungaggini burocratiche tipiche dei processi amministrativi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agenda Urbana: fondi sbloccati, centro storico al lavoro Articoli correlati Cascina, al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storicoPrende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico 'Spazi Cascina. Tutto quello che riguarda Agenda Urbana In bilancio i fondi di Agenda Urbana. Palaia: Ora, subito al lavoro per il centro storicoAgenda Urbana per le annualità 2020/2027, nella declinazione programmatica e progettuale della nostra Amministrazione, sarà una delle leve principali su cui agire per lavorare sul centro storico e le ... catanzaroinforma.it Centri famiglia e servizi educativi I fondi europei di Agenda urbanaD’ora in avanti i servizi sociali del Comune avranno anche i fondi europei di Agenda Urbana, con il coinvolgimento, oltre che dell’amministrazione comunale, di numerose associazioni e operatori del ... lanazione.it