Dall’Umbria al centro del Salone di Milano | Meloni visita Domiziani un’impresa che guarda al futuro con occhi al femminile

Durante l’edizione 2026 del Salone del Mobile di Milano, appena conclusa, la presidente del Consiglio ha visitato lo stand di un’azienda umbra specializzata in design e innovazione. Si tratta di un’impresa che si distingue per un approccio orientato al futuro e per la presenza di figure femminili tra i collaboratori. La visita ha rappresentato uno dei momenti più significativi della fiera, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile locale.

Non solo design e innovazione, ma anche un segnale di attenzione verso l’imprenditoria femminile umbra: tra i momenti più significativi dell’edizione 2026 del Salone del Mobile di Milano, appena conclusa, si inserisce la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni allo stand dell’azienda.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Giorgia Meloni fa visita allo stand di Elica e delle altre imprese marchigiane al Salone del mobile di MilanoMILANO – Nel corso della prima giornata del Salone del mobile di Milano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un pranzo... Caos, Bori in visita al centro di ricerca di Perugia: "Umbria al centro della fisica mondiale"Il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, ha fatto tappa ieri al polo di Ingegneria dell'Università di Perugia per visitare il progetto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Zes, l’Umbria entra nella partita, a Perugia il confronto che prova a trasformare una sigla in sviluppo; Zes, l’Umbria accelera: imprese, lavoro e investimenti al centro del confronto; Rally dell’Umbria, buona la prima! Per il 25 aprile si punta verso il centro-sud; Flop, milioni e incognite. Quanto ci è costata finora l'Umbria Film Commission e i piani per il rilancio. 'Inclusione al centro', dal 20 al 22 febbraio a Foligno un vertice a sostegno degli alunni con disabilitàNon un semplice convegno, ma una vera e propria piattaforma scientifica e culturale sul sistema educativo italiano: dal 20 al 22 febbraio prossimi Foligno ospiterà Inclusione al centro, un evento - ... ansa.it Manifattura e automazione, l’Umbria al centro dell’ecosistema digitalePERUGIA - Manifattura, automazione e digitale si incontrano in Umbria, che diventa uno dei perni operativi di Digitaly Industria. Due imprese umbre e tre sedi regionali contribuiscono a un progetto ... ilmessaggero.it Tutte le notizie dall'Umbria a cura della redazione di Umbria TV - facebook.com facebook “Funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission”, via libera dall’Aula di Palazzo Cesaroni al Ddl della Giunta regionale. Astenuti i commissari di minoranza - Obiettivo: una governance più funzionale al perseguimento degli obiettivi consiglio.regio x.com