Pete Jersey | in uscita il singolo Come due acrobati

È stato annunciato l’arrivo del nuovo singolo di Pete Jersey, intitolato Come due acrobati. Si tratta del secondo brano pubblicato dal giovane cantautore, che anticipa l’uscita del suo prossimo EP intitolato Storie D’annate. La canzone sarà disponibile nelle piattaforme digitali a breve, seguendo il primo singolo già uscito in precedenza. Pete Jersey sta creando attenzione tra gli appassionati di musica emergente con questa nuova uscita.

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Cosa: L’uscita di Come due acrobati, il secondo e attesissimo singolo del giovane cantautore Pete Jersey, che anticipa la pubblicazione del suo prossimo EP intitolato Storie D’annate.. Dove e Quando: Il brano sarà ufficialmente disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 22 maggio 2026.. Perché: Per scoprire un artista capace di fondere la nostalgia elettronica della scena Pop anni ’80 con le sonorità contemporanee, affrontando tematiche intime e attuali legate alle relazioni umane.. La scena musicale emergente italiana si arricchisce di un nuovo, vibrante capitolo sonoro grazie al talento di Piergiuseppe Gereschi, in arte Pete Jersey. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Pete Jersey: in uscita il singolo Come due acrobati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Via”: la rinascita di Pete Jersey tra pop ed EDMCosa: L’uscita del nuovo singolo “Via”, opera prima che segna una svolta nel percorso artistico di Pete Jersey. Il singolo "Far away" di Salvatore Petrotto in uscita in anteprima sulle piattaforme digitaliIl professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, annuncia l’arrivo del suo nuovo singolo “Far away”, già anticipato in questi giorni sui...