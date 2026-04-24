Il singolo Far away di Salvatore Petrotto in uscita in anteprima sulle piattaforme digitali

Il professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, annuncia l’arrivo del suo nuovo singolo “Far away”, già anticipato in questi giorni sui social con un video che ha ottenuto grande attenzione. Il brano sarà disponibile da domani in anteprima su Sheet Music Direct, Sheet muduc plus e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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