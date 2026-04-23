Via | la rinascita di Pete Jersey tra pop ed EDM

È arrivato il nuovo singolo di Pete Jersey intitolato “Via”, che rappresenta il suo debutto come artista. Il brano unisce elementi di musica pop e EDM, segnando un cambiamento nel suo stile musicale. Questa canzone è il primo progetto pubblico dell’artista e introduce una nuova direzione nella sua carriera. La pubblicazione è stata annunciata ufficialmente e ora è disponibile sulle piattaforme di streaming.

Cosa: L’uscita del nuovo singolo “Via”, opera prima che segna una svolta nel percorso artistico di Pete Jersey.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica a partire dal 24 aprile 2026.. Perché: Un brano coraggioso che affronta il tema della dipendenza affettiva, unendo sonorità internazionali della West Coast alla tradizione melodica italiana.. Il panorama musicale romano continua a sfornare talenti capaci di coniugare una profonda introspezione psicologica a sonorità moderne e internazionali. L’ultimo esempio di questa felice sintesi è rappresentato da Pete Jersey, nome d’arte di Piergiuseppe Gereschi, che dal 25 aprile 2026 lancia il suo nuovo singolo intitolato Via.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - “Via”: la rinascita di Pete Jersey tra pop ed EDM Notizie correlate Amanda Bynes torna in musica: tra rap e EDM arriva “GirlfriendAmanda Bynes torna sulla scena musicale il 10 aprile con l’uscita del singolo GIRLFRIEND, disponibile su Spotify e Apple Music. K-Pop primavera: 7 hit tra pop e funk per scacciare la noiaIl risveglio stagionale porta con sé una nuova selezione di ritmi musicali coreani pensati per accompagnare l’aumento delle temperature.