Pesta minaccia e deruba un giovane Spunta un coltello | via al processo

Un episodio di violenza e minaccia è stato portato all'attenzione delle autorità. Un giovane è stato aggredito con calci e pugni, poi minacciato con un coltello e derubato dei propri effetti personali. Dopo aver sottratto il denaro, l'aggressore ha chiesto ulteriori somme in cambio della restituzione degli oggetti rubati. Le indagini hanno portato all’apertura di un procedimento giudiziario che si sta sviluppando in tribunale.

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Pesta un giovane, lo minaccia con un coltello e infine, dopo averlo derubato, gli chiede del denaro in cambio della restituzione dei propri averi. Sono pesanti le accuse delle quali un trentenne pachistano è chiamato a rispondere in tribunale. L’uomo è infatti imputato di rapina, lesioni, tentata estorsione e porto di oggetti atti a offendere. I fatti al centro del processo, approdato ieri mattina davanti ai giudici del collegio per la prima udienza, risalgono al 7 luglio del 2024. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quel giorno a Portomaggiore l’imputato avrebbe aggredito un connazionale di 27 anni insieme ad altre persone rimaste finora sconosciute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesta, minaccia e deruba un giovane. Spunta un coltello: via al processo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The greatest martial arts movies of all time Urban Vengeance | 4K Full Movie ENG Sub Sullo stesso argomento Leggi anche: "Mi dai una sigaretta?", al rifiuto spunta il coltello: giovane ferito al fianco Minaccia con coltello nella lite, giovane denunciatoReggio Emilia, 13 aprile 2026 – Un diverbio per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in tragedia, nella tarda serata di sabato, nella zona...